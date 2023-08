Sala come la rana bollita | che disastro su San Siro

(Di lunedì 7 agosto 2023) Intervista all'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini: «attendista, pensava di rinviare sine die. E i verdi talebani devono restare fuori dalle decisioni". Area C? Inutile per lo smog, ma ha creato più traffico con ciclabili e vie ristrette"

Poi diventa più calda e si dice mah, ritornerà come prima. E quando è proprio sgradevole e inizia a scottarsi non ha più la forza di uscire e finisce bollita. È la metafora dell'attendismo. Sala ha ...