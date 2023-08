Sabatini | «Inter | tanti soldi ricavati ma non spesi Rosa più debole»

(Di lunedì 7 agosto 2023)si concentra sul mercato dell’. Il giornalista critica il fatto di non aver speso isia dal percorso Champions League che dalle cessioni di Onana e Brozovic INDEBOLITA ? Sandroa Radio Sportiva sul mercato dei nerazzurri: «Sono curioso di vedere la prima amichevole italiana dell’a Ferrara contro una squadra albanese. Io discuto il fatto che l’ha fatto buoni colpi, ma sulla carta sono il terzo e il quarto centrocampista, Frattesi e Samardzic. Per il resto l’ha dovuto combattere con le evidenti difficoltà economiche di Zhang. La squadra ha garantiti 40-50 milioni di euro dalla qualificazione in Champions League, ha incassato idalla finale, ha incassato più di 50 milioni per ...

Serve Balogun all'Sì per placare l'ansia estiva da calciomercato. Sì anche in prospettiva futuribile. No nell'immediata formazione titolare. Giocherà Thuram… Dai famosi Muller - ......Sandroha messo in comparazione le big del campionato e dove ha sostenuto che tra le due squadre milanesi, quella più forte è quella rossonera: ' Chi è più forte tra Milan eI ...Lo shock del voltafaccia all'lo ha trasformato da gigante buono a killer dei sentimenti, da bomber trascinatore a cavallone contropiedista e basta. 5 - La pubalgia di Vlahovi ha cambiato l'...

Sabatini a CM: 'Inter, tesoro milionario e conti che non tornano ... Calciomercato.com

La trattativa tra Inter e Arsenal per Folarin Balogun si annuncia tutt’altro che facile, in più, fa notare la Gazzetta dello Sport, il club ...Ci siamo: la Serie A sta per ripartire e per ogni giornata del campionato 2023-24 potrai guardare tutte le partite in streaming su DAZN.