Russia | Nessun presupposto di pace con l' Ucraina | vogliamo il controllo dei territori previsti dalla Costituzione

(Di lunedì 7 agosto 2023) 07 ago 05:53 Ex deputato ucraino ucciso in combattimento Serhiy Slabenko, ex membro del parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, è stato ucciso in combattimento sul fronte di Zaporizhzhia. Lo ha ...

07 ago 01:12 Nuovo attacco russo con missili e droni - VIDEO 07 ago 00:40: "Vogliamo il controllo dei territori previsti dalla Costituzione" Lavuole controllare i territori la cui ...- Laproseguirà la guerra, non vuole la pace ma 'solo' mantenere le regioni dell'Ucraina già ... Il futuro della guerra " Al momento non c'è margine peraccordo " con Kiev. Peskov ...Maiitaliano si era spinto cosi' avanti in una manifestazione ritenuta tra le più importanti ... grande maestro (GM) a 14 anni, vincitore di diversi campionati giovanili, ine in Europa, ...

Ucraina: massiccio attacco russo. Summit di Gedda, Kiev: colloqui produttivi. Irritazione da Mosca - Wsj: a Gedda si sono ridotte le divergenze tra le delegazioni sulle condizioni per la pace - Wsj: a Gedda si sono ridotte le divergenze tra le delegazioni sulle co RaiNews

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Ira di Mosca per vertice a Gedda: nessuna base per la pace ...I russi attaccano ancora con missili e droni. Kuleba agli Usa: "Forniteci armi e caccia F-16". Il Cremlino: "Non ci sono i presupposti per la pace". L'Ue: "Intesa a Gedda sull'integrità territoriale u ...