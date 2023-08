Russia e Ucraina in coro | ' Nessuna pace alle condizioni del nemico'

Traè ancora muro contro muro e la pace appare sempre più lontana. Entrambe gli schieramenti della guerra che da un anno e mezzo sta martoriando centinaia di migliaia di civili, non ......e arriva in un momento in cui Mosca desidera in particolare rafforzare la sua cooperazione spaziale con Pechino, in piena tensione con le potenze spaziali occidentali a causa dell'. L'..., secondo l'intelligence di Kiev (SBU) è stata arrestata una donna accusata di aver aiutato laa pianificare un attentato al Presidente Volodymyr Zelensky durante una visita a Mykolaiv. ...

Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi: Erdogan proporrà a Putin cessate il fuoco anticipato. Servizi Kiev: arrestata ... la Repubblica

Le prime crepe nell'alleanza tra Mosca e Pechino. La dichiarazione rilasciata dall'ambasciata cinese in Russia ai funzionari del Cremlino non lascia spazio a ..."L'unica 'base per i negoziati' è quella della Formula di pace del presidente Zelensky. Non possono esserci posizioni di compromesso come 'cessate il fuoco immediati' e 'negoziati qui e ora' che diano ...