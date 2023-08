Rugby | slitta l’annuncio dei convocati dell’Italia per i Mondiali in Francia

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’appuntamento è di quelli importanti, ovvero iindall’8 settembre al 20 ottobre. La Nazionale italiana dispera di arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento iridato, ma è notizia di oggi (fonte: ANSA), lomento di una decina di giorni deldei 33della selezione del Bel Paese. Il 22 agosto, dunque, sarà reso noto l’elenco. L’ha comunicato proprio la Federazione Italiana, precisando che domani, invece, verranno ufficializzati i nomi degli atleti scelti dal CT Kieran Crowley per il test match di preparazione contro la Romania di sabato 19 agosto allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Un ritardo causato dalla necessità del tecnico e del suo staff di valutare la situazione dei giocatori che ...

Mondiali rugby: slitta a martedì 22 annuncio convocati azzurri Agenzia ANSA

Slitta di una decina di giorni, e ora è il calendario per martedì 22, l'annuncio della lista dei 33 convocati della nazionale di rugby per i Mondiali in Francia (8 settembre-28 ottobre). (ANSA) ...