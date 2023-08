“Ruffino non un povero diavolo ma uomo di potere I suicidi dei manager sono spesso omicidi mascherati”

Leggi su affaritaliani

È stato aperto un fascicolo di inchiesta sulla morte di Luca Giuseppe Reale, presidente di Visibilia Editore, che si è tolto la vita sabato 5 agosto con un colpo di pistola. A scoprire il corpo, poco prima della mezzanotte, il figlio, che non aveva sue notizie da diverse ore. Saranno effettuati, come di prassi in questi casi, gli accertamenti balistici anche se non sembrano esserci dubbi sul gesto volontario