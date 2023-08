Rubò 300 euro in un negozio | uomo arrestato dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione di Salerno Dhanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura, nei confronti di Marco Padula indagato per furto aggravato, in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, lo scorso maggio si sarebbe introdotto, forzando una finestra, all’interno di un esercizio commerciale con sede in Salerno impossessandosi della somma di300,00. L'articolo proviene da Anteprima24.it.