Rosso | bianco & sangue blu potrebbe essere la commedia in streaming dell' anno

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 7 agosto 2023) Uscirà su Prime Video l’11 agosto laromanticablu tratta dall’omonimo romanzo di Casey McQuiston. Il libro, uscito nel 2019 e arrivato in Italia per la prima volta nel 2021, è stato l’esordio letterarioa scrittrice ed è diventato un best-seller per il New York Times. Nello stessodi uscita, Amazon Studios aveva comprato i dirittia storia per farne un film che vedrà finalmente la luce nel 2023. Si tratta di una rom-com a sfondo teen che attraversa tematiche importanti, come i diritti LGBTQ+ e il confine che intercorre tra la vita pubblica e quella privata di molti personaggi noti. Di cosa parlablu Alex ed Henry sono due adolescenti, ma sono anche ...