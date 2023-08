Rondò autostrada | Terzi | “Siamo al 60% dei lavori | opera pronta nella primavera 2024”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 7 agosto 2023) Bergamo. Il punto sulle infrastrutture in Lombardia, con un focus specifico sulla bergamasca, l’avanzamento deidella rotatoria dell’A4, quelli del casellole di Dalmine, i progetti in itinere per Milano-Cortina 2026, ma anche l’Bergamo-Treviglio, il valore del Bilancio di assestamento e, con uno sguardo al futuro prossimo, il ruolo del suo partito, la Lega, nelle sfide decisive dell’anno prossimo. Claudia, assessore alle Infrastrutture e alle Opere Pubbliche di Regione Lombardia, è il primo politico, donna, ad aver raggiunto il traguardo di un doppio incarico su una materia specifica oltre che complessa, per via delle connessioni e i rapporti tra il Pirellone, lo Stato e le Province. “La nostra è una Regione interessata da tanti cantieri – racconta l’assessore– ...