Ronda Rousey | “Non ho più motivo di restare in WWE”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Quandoapprodò in WWE, aveva alle spalle già parecchie conquiste ottenute al di fuori del pro wrestling. Il suo non fu proprio un ingresso in sordina. Ora pare che sia in procinto di lasciare la compagnia, soddisfatta degli obiettivi raggiunti. Lo scorso weekend, a SummerSlam,ha affrontato Shayna Baszler in un match MMA Rules: stipulazione che mirava a ricreare un’autentica esperienza di arti marziali miste e che ha visto le atlete impegnate in fasi di striking, manovre di sottomissione e fasi di grappling. L’incontro ha mantenuto dei toni molto intensi e ha visto le due atlete dare sfoggio delle loro abilità nelle MMA. Alla fine, laè stata sconfitta da una presa di sottomissione che le ha fatto perdere i sensi, decretando la vittoria di Shayna. A seguito di ciò, ...

