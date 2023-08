Ronaldo e Benzema. Le stelle della Roshn Saudi League dal 14 agosto su La7

... anche l'attaccante dei campioni d'Italia potrebbe seguire le sorti di Cristiano, Sergej Milinkovic Savic, Kalidou Koulibaly, Karim- pallone d'oro ques'anno - solo per citarne ...Dopo gli arrivi di Milinkovic - Savic , Manè , Kantè ,, Koulibaly e molti altri che hanno impreziosito il blasone del campionato, già reso importante da Cristiano, La 7 ha deciso di ...... a partire da Cristiano, in forza all'Al - Nassr assieme a Sadio Mane, Marcelo Brozovic (ex ... L'Al - Ittihad può invece vantare l'ultimo Pallone d'oro Karim, oltre a Fabinho, Jota e N'...

L'oro in Arabia: come diventare il luna park mondiale dello sport La Gazzetta dello Sport

Accordo biennale della Cairo Communication con il campionato di calcio dell'Arabia Saudita, sempre più attraente per il numero di fuoriclasse che vi giocano ...Cristiano Ronaldo, Milinkovic-Savic, Benzema, Mané, Firmino, Ibanez e non solo. La Saudi Pro League, il massimo campionato dell'Arabia Saudita, prenderà il via il prossimo ...