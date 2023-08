Romano di Lombardia Bergamo | cedono scaffali con forme di Grana Padano | uomo travolto

Restano da capire le cause del cedimento degli scaffali: forse un guasto al sistema che movimenta le stesse forme e che il titolare del caseificio stava utilizzando. La caduta di un primo scaffale, ...A causa del cedimento delle scaffalature, circa 25.000 forme di Grana Padano sono cadute ieri sera nel capannone di un caseificio didi(Bergamo), la Giacomo Chiapparini, all'interno del quale si trovava a lavorare il titolare, 75 anni, che è rimasto schiacciato sotto i formaggi. Sul posto sono intervenuti una ...Un imprenditore agricolo di 75 anni è rimasto schiacciato da 25 mila forme di Grana Padano cadute nel capannone di un caseificio adiin provincia di Bergamo. Le forme di formaggio sono crollate a causa del cedimento delle scaffalature. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo e dei distaccamenti ...

