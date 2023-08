Roma | report dal ritiro | giornata di riposo per i giallorossi Dybala da valutare

(Di lunedì 7 agosto 2023) La, dopo la sconfitta contro il Tolosa per 2-1, si prende unadi. Mourinho, infatti, ha deciso di concedere ai suoi 24 ore diprima di ritrovarsi a Trigoria per iniziare a preparare l’ultima amichevole estiva, quella che andrà in scena sabato 12 agosto all’Arena Kombetare contro il Partizani Tirana. Alla ripresa ci saranno dale condizioni di Paulo; l’argentino, uscito ieri sera poco dopo aver segnato il gol del pareggio contro i francesi, ha chiesto il cambio dopo aver sentito una fitta all’inguine. Al momento del cambio, però, ha voluto rassicurare tutti con un “ok” con la mano; una precauzione, sperano Mourinho e i suoi collaboratori, la sensazione è che la Joya sia riuscito a fermarsi in tempo, ma solo i test alla ripresa sveleranno le ...

Di: Adnkronos, 7 ago. - Nel 2022 è aumenta la spesa per i farmaci in Italia. In totale quella pubblica e ... ed è in aumento rispetto al 2021 (+5,5%)", sottolinea il. La spesa per i farmaci ...... 'The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment',to ... Giuliani, 4 agosto 2023 Oltre 50 scienziati esperti di effetti biologici dei campi ...Inizierà dal III municipio la sperimentazione del Comune die del Banco Alimentare relativa all'applicazione 'Stasera Offro Io', un sito che ha l'obiettivo ... oltre che a fornire un...

La cartolina / 79 RomaReport.it

Il progetto prende avvio nel Municipio III per poi estendersi a tutti gli altri nei due anni previsti dalla durata protocollo ...Tra il 29 luglio e il 4 agosto, a Milano l'importo della bolletta tocca i 14 euro, per effetto della coda delle perturbazioni della settimana precedente ...