Roma | Muriel proposto a Pinto | valutazioni in corso | la situazione

(Di lunedì 7 agosto 2023) Per scelte e necessità, l’attacco della2023/24 sarà molto diverso da quello della passata stagione. Abraham non ci...

1 Lacerca un attaccante sul mercato. Tra i profili monitorati c'è anche il colombiano dell'Atalanta, Luis(classe 1991 ex Lecce, Sampdoria e Udinese).Il nome forte per l'attacco dellaè stato individuato in Marcos Leonardo del Santos. Un suo eventuale arrivo nella Capitale, però,... a Tiago Pinto è stato offerto anche Luisdell' Atalanta ....Bologna Cagliari Empoli Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli... Zapata evengono da due stagioni consecutive horror. Da prenderli come sesto slot, a poco, se non ...

Mercato Roma, Muriel proposto ai giallorossi: Pinto ci pensa ForzaRoma.info

L’arrivo di Scamacca toglie ancora più spazio a Muriel Luis Muriel non rientra più nei piani di Gian Piero Gasperini. L’arrivo di Scamacca ed El Bilal Touré, tra l’altro, ha messo di fatto il colombia ...Roma, proposto un attaccante a Tiago Pinto: la risposta del club giallorosso. Nel frattempo Andrea Belotti lavora duro per avere una chance. Vicino Leonardo.