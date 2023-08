Roma | Mourinho ‘ufficializza’ Ibanez all’Al Ahli | “Goditi l’Arabia Saudita” FOTO

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il difensore dellaRogerè pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia dell’Al. Manca l’annuncio dei due club, ma è arrivato quello di Josèche sui canali social ha salutato uno dei suoi fedelissimi: “Sii felice ‘Garoto’. So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglietta. Ora potrai pagare una cena decente a me e al mio staff.”, ha scritto il tecnico portoghese, allegando unacone una delle sue maglie. Lo Special One poi rivolge anche una battuta ai tifosi: “Scommetto che quando avete visto la, avete pensato fosse un nuovo giocatore”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose ...

saluta e ufficializza l'addio di Ibanez . La notizia della partenza del difensore brasiliano era chiacchierata da giorni, ed ora ha trovato conferma nell'ultimo post dello Special ...Le motivazioni dietro il contratto con laRicordando le motivazioni che lo hanno convinto ad accettare la proposta dellaafferma: ' Firmai perchè quando incontrai i Friedkin mi ......5 milioni di euro netti, circa 4,3 lordi grazie al Decreto Crescita, vuole partire, ma la, impegnata a cercare una mezzala e un attaccante per, non può permettersi altri investimenti in ...

A circa due settimane dall’inizio del campionato la Roma non ha ancora il centravanti titolare e starebbe sondando diverse piste, in particolare quella che porta a Marcos Leonardo. Secondo quanto ...Mourinho ufficializza il trasferimento in Arabia di Roger Ibanez: "So che ti mancherò, grazie per la tua ultima maglia" ...