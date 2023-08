Roma | Mourinho | «Mi diverto nelle difficoltà Belotti? Resta e farà una grande stagione»

(Di lunedì 7 agosto 2023) José, allenatore della, si è raccontato al Corriere dello Sport in una lunga intervista di questi due anni e due mesi nella Capitale José, allenatore della, si è raccontato al Corriere dello Sport in una lunga intervista di questi due anni e due mesi nella Capitale. Le sue dichiarazioni: «Ho scelto laperché quando parlai coi Friedkin le loro parole mi toccarono nel profondo. Avevo bisogno di questo. Un progetto con un percorso di crescita progressiva, una cosa che non avevo mai preso in considerazione prima di questa avventura. Giovani esordienti, i giovani che sono cresciuti in questi due anni: sentivo di dover cambiare qualcosa nel mio modo di lavorare e avevo bisogno di stabilità. In questi due anni ho vissuto qualche momento di frustrazione, ma questa avventura è ...

... Anthony Taylor Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport , l'allenatore della, José, parla della finale di Europa League e dell'arbitraggio di Taylor con tutte le ...Commenta per primo Joséracconta la sua 'seconda vita' alla. L'allenatore portoghese ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Siamo in ritardo sul mercato, ma non c'è alcuna guerra tra me e ...A partire dal motivo per cui ha accettato l'incarico allaparla dei Friedkin, del primo incontro con gli americani proprietari del club: "mi piacquero molto" . Gli mostrarono grande ...

Sarà per questo che la Roma in settimane del genere sembra essere una sorta di crocevia per entrate e uscite, in cui il desiderio di emergere si deve spesso coniugare con le necessità del bilancio.L’Al-Alhi ha quasi chiuso con la Roma per l’acquisto di Ibanez. Il Rennes tenta Matic, ma i giallorossi smentiscono una trattativa con i francesi Le difficoltà che sta affrontando Pinto per soddisfare ...