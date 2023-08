Roma | Mou rivela | 'Ho un nome per l'attacco ma Pinto'

Commenta per primo L'allenatore dellaJosé Mourinho ha parlato, al Corriere dello Sport , dell'attaccante che la sua squadra cerca sul mercato. ' Abraham si è infortunato il 5 giugno, stiamo parlando di 63, 64 giorni e per me c'è un ..."Ora puoi pagare una cena degna a me e al mio staff. Goditi l'Arabia Saudita". Roger Ibanez saluta ladi José Mourinho e si trasferisce all'Al Ahli. Il club saudita è pronto a pagare 30 milioni di euro, di cui 25 subito e 5 come bonus semplici, per avere il difensore sudamericano. A rendere ...Quelle che, questa volta reali e non sarcastiche, spera di farsi il prima possibile, quando ... approfondimento Marcos Leonardo continua a spingere: vuole laNon visualizzi questo contenuto ...

Mou chiama Marcos Leonardo e la Roma alza l'offerta: nodo su cifre e modalità di pagamento La Gazzetta dello Sport

"Ora puoi pagare una cena degna a me e al mio staff. Goditi l'Arabia Saudita". Roger Ibanez saluta la Roma di José Mourinho e si trasferisce all'Al Ahli. Il club saudita è pronto a pagare 30 milioni d ...La Roma è pronta a cambiare volto. Il mercato estivo si sta infiammando e la squadra di Mourinho vuole essere protagonista. Tre partenze importanti e tre arrivi di qualità per rinforzare il reparto di ...