Roma Ibanez ai saluti | Matic è un rebus E davanti prende quota Arnautovic

(Di lunedì 7 agosto 2023)– Con un post su Instagram, Josè Mourinho ha di fatto annunciato l’addio di Roger. Al difensore brasiliano lo aspetta un volo destinazione Arabia Saudita, dove indosserà la maglia dell’Al Hilal. Ancora non si conoscono le cifre ufficiali, ma secondo forti indiscrezioni nelle casse di Trigoria entreranno circa 26 milioni di euro + bonus. Una cifra importante che, probabilmente, verrà almeno in parte investita su una punta di spessore. Il saluto di Mourinho asu Instagram (Foto: Instagram @josemourinho) A circa 2 settimane dall’inizio del campionato, infatti, Mourinho può contare sul solo Belotti. Il Gallo la scorsa stagione ha deluso le aspettative, non riuscendo a mettere a referto nemmeno un gol in Serie A. L’infortunio di Tammy Abraham nell’ultima giornata della stagione ha peggiorato le situazione. Lo Special ...

Lasaluta(anche lui in Arabia) e spinge per Arnautovic del Bologna . Si muove la Fiorentina , pronta a cambiare volto al suo attacco. Punti chiave 17:52 Neymar ha chiesto la cessione al ...IN ARABIA MOURINHO -pronto alla nuova avventura in Arabia Saudita e Josè Mourinho, mister dellaha scritto in inglese nel suo profilo Instagram un saluto al difensore con tanto di foto con i due che tengono ..."Ora puoi pagare una cena degna a me e al mio staff. Goditi l'Arabia Saudita". Rogersaluta ladi José Mourinho e si trasferisce all'Al Ahli. Il club saudita è pronto a pagare 30 milioni di euro, di cui 25 subito e 5 come bonus semplici, per avere il difensore sudamericano.

Roger Ibanez all'Al Hilal: ormai ci siamo. La Roma ha definito il passaggio del difensore brasiliano al club arabo. Un'operazione conclusa a… Leggi ...IBANEZ IN ARABIA MOURINHO – Ibanez pronto alla nuova avventura in Arabia Saudita e Josè Mourinho, mister della Roma ha scritto in inglese nel suo profilo… Leggi ...