Roma | Arnautovic e Matic sono un caso | l' offerta fantasma e la riflessione

- Nemanja Matic e Marko: uno vuole andare (forse), l'altro vuole venire, ma per adesso sull'asse- Bologna - Rennes è tutto un rebus . Perché, da una parte, Pinto ha alzato l'...Siamo ormai ai dettagli di una trattativa che dovrebbe chiudersi in prestito per 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 23 più altri 4 milioni di bonus 18.22 - Markovuole lae ...chiodo fisso . Fiorentina, ecco Christensen: tutto su Nzola . Inter, domani la firma di Sommer: e Gosens resta. L'accordo definitivo per il suo cartellino è stato trovato attorno ...

Discorso analogo per Arnautovic, che vorrebbe approdare alla Roma, ma che il Bologna non vuole cedere per una cifra intorno ai 3-4 milioni, anche perché non avrebbe molto margine per trovare un ...A differenza di quasi tutte le concorrenti, la Roma fatica a fare cassa e quindi a comprare ... può sbloccare la situazione e portare per prima cosa un centravanti come Arnautovic del Bologna. E poi ...