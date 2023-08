Rocca pronto a scaricare De Angelis | “Meloni non è felice”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 7 agosto 2023) Per il momento non si sbilancia, ma qualcosa la lascia intuire Francesco, presidente della Regione Lazio, sul caso De. Il capo comunicazione della Regione, Marcello De, è a rischio dopo il post in cui ha ribaltato la narrazione sulla matrice neofascista della strage di Bologna, negando quanto stabilito dalle sentenze e dalla storia.incontrerà Deoggi pomeriggio, ma intanto fa sapere non solo di avere una posizione diversa dalla sua, ma anche di aver parlato con la presidente del Consiglio, Giorgia, che di quanto avvenuto “non era”. Caso De: “non èannuncia, a margine di un evento a Latina, che vedrà ...