Rkomi | ha un nuovo amore | i romantici scatti con la nuova fidanzata

(Di lunedì 7 agosto 2023) Sempre molto riservato sulla sua vita privata,è recentemente finito al centro della cronaca rosa. Da quanto emerso nelle ultime ore, il cantante ha intrapreso unastoria d’e ad annunciarlo pubblicamente è stata la ragazza che ha fatto breccia nel suo cuore.– In passato l’ex giudice di XFactor è finito L'articolo

amore per. Il cantante, che ha da poco rilasciato unalbum insieme al collega Irama, è recentemente uscito allo scoperto con la nuova fidanzata . In passato, l'ex giudice di X ......Fibra con Parafulmini OneRepublic con Runaway Coez e Frah Quintale con Alta marea Irama e... stranamente, nonostante la canzone sia diventata virale sui social, non è diriuscita a ...Che mma lassat' a fa è anche l'occasione di fare un annuncio importante: ilalbum solista di ... Mahmood , Jovanotti , Elisa , Gianna Nannini , Fedez, J - Ax , Guè Pequeno , Marracash ,, ...

Rkomi esce allo scoperto con la nuova fiamma: baci bollenti in vacanza. Ecco chi è ilmattino.it

Rkomi in love Sembrerebbe di sì. Non solo lavoro per il cantante, che ha da poco rilasciato un nuovo album insieme a Irama, ma spazio anche all'amore. Dopo il ...Dopo il flirt con Paola Di Benedetto, Rkomi è di nuovo fidanzato: il cantante, infatti, è uscito allo scoperto con Helena Plevani con la quale sta trascorrendo qualche giorno di vacanza alle Baleari.