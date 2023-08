RISULTATI | AJPW “Summer Action Series 2023” 06 08 2023

(Di lunedì 7 agosto 2023) Idello Show andato in scena la scorsa Domenica a Chiba:Domenica 6 Agosto – Chiba (Japan) Naruki Doi batte Ryo Inoue (9:58) Six Man Tag Team MatchDan Tamura, Ryo Kawamura & Takuro Niki battono Aigle Blanc, Chicharito Shoki & Ren Ayabe (8:32) Kengo Mashimo batte Hokuto Omori per Decisione Arbitrale (11:33) Satoshi Kojima batte Takao Omori (10:11) Six Man Tag Team MatchTeam 200kg (Chihiro Hashimoto & Yuu) & Shuji Ishikawa battono Ayame Sasamura, Maya Yukihi & Taishi Takizawa (11:15) Tornado Bunkhouse Megaton Current Blast Death MatchAtsushi Onita, Hikaru Sato & Miss Mongol battono SAKI, Unagi Sayaka & Yoshitatsu (12:30) Tag Team MatchRyuki Honda & Yuji Nagata ...

