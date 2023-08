Ristrutturare il bagno con il bonus del 75% è possibile | l’Agenzia delle Entrate suggerisce come fare

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 7 agosto 2023) Èusare ilbarriere architettoniche al 75% per lavori nei bagni. Ma la legge prevede il rispetto di determinate condizioni. La Legge di Bilancio 2023 ha esteso fino al 31 dicembre 2025 la facoltà di accedere al cd.barriere architettoniche. Ilbarriere architettoniche consente di ottenere una detrazione del 75% (ilovetrading.it)Il beneficio consiste in una detrazione in Dichiarazione dei Redditi del 75%, per il compimento di lavori edilizi finalizzati al superamento e all’abbattimentobarriere architettoniche negli immobili già esistenti. Sui materiali utilizzati per gli interventi, inoltre, si applica l’IVA agevolata al 4%, anche se l’interessato non è un soggetto disabile. Possono usufruire delsia le persone fisiche sia le società, nel ...