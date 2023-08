Risponde a un annuncio hot | ma viene sequestrato

(Di lunedì 7 agosto 2023) AGI - Ha risposto a unhot su un sito di incontri ma dopo essersi presentato nell'appartamento dove pensava di avere un rapporto sessuale, è statoper 3 giorni. Vittima un romano di 50 anni al quale sono stati chiesti 1.500 euro per essere liberato. Dopo quasi tre giorni di prigionia, in un'abitazione di Torre Angela nella periferia della capitale, il 50enne, sfruttando un attimo di distrazione da parte dei suoi aguzzini, è riuscito a chiedere aiuto a una persona che abita nel palazzo che ha aiutato l'uomo contattando il numero di emergenza 112. I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza di reato i tre responsabili, perre di sequestro di persona a scopo di estorsione. Gli immediati accertamenti sono stati condotti ...

AGI - Ha risposto a unhot su un sito di incontri ma dopo essersi presentato nell'appartamento dove pensava di avere un rapporto sessuale, è stato sequestrato per 3 giorni. Vittima un romano di 50 anni al quale sono stati chiesti 1.500 euro per essere liberato. Dopo quasi tre giorni di prigionia, in un'abitazione di Torre Angela nella periferia della capitale, il 50enne, sfruttando un attimo di distrazione da parte dei suoi aguzzini, è riuscito a chiedere aiuto a una persona che abita nel palazzo che ha aiutato l'uomo contattando il numero di emergenza 112. I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza di reato i tre responsabili, perre di sequestro di persona a scopo di estorsione.

