Riforestazione marina | L’impegno blu di Coopservice

(Di lunedì 7 agosto 2023) REGGIO EMILIA – A Golfo Aranci (Sassari) sta rinascendo una foresta di Posidonia grazie ad un progetto disostenuto dae Servizi Italia a fianco di Worldrise Onlus e ZeroCO2. Si tratta di una iniziativa che ha l’obiettivo di ripristinare praterie di Posidonia oceanica nel mar Mediterraneo con una attività a zero impatto: le piantine utilizzate per lasono esclusivamente quelle che vanno a depositarsi in modo naturale sulle spiagge dopo le mareggiate. Vengono recuperate, ripulite e successivamente incasellate in stuoie di fibra di cocco fissate sul fondale che si biodegradano nel tempo. Quello ideato da Worldrise Onlus e ZeroCO2 è un sistema completamente pulito utilizzato per incrementare ogni anno di 100 metri quadri le praterie acquatiche di Golfo Aranci, un ...