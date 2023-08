Riconoscete questo bambino? Oggi è tra gli attori più amati

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 7 agosto 2023) Di strada ne ha fatta da quello scatto a colori fino ad. Tante cose sono cambiate nella sua vita e anche i suoi sogni si sono rivelati essere poi differente da quello che sperava volesse diventare. Eppure, il successo lo ha ripagato di tutte le scelte e gli sforzi. Stiamo parlando di Can Yaman. Non tutti lo hanno riconosciuto. Sguardo vispo, occhi neri e sorriso sempre in volto. Nello scatto a colori il bimbo è intento a giocare con uno dei suoi giocattoli preferiti. Uno sguardo ingenuo e ancora ignaro di ciò che gli avrebbe riservato il futuro. Eppure,non può che dirsi orgoglioso di ciò che è riuscito a creare. Can Yaman da piccolo, foto Facebook – VelvetGossip Paffutello, t-shirt e capello in testa. Già era un bimbo che di fronte la telecamera non tirava mai indietro. Ildello scatto a colori, leggermente ...