Restituito all’Italia un prezioso incunabolo di Cristoforo Colombo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il 19 Luglio 2023 le autorità statunitensi hannoal Ministero della Cultura undidel 1493 che fu rubato negli anni Ottanta alla Biblioteca Marciana di Venezia. Grazie e si Facebook sono fioccati i complimenti al Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e alla U.S. Embassy to Italy – Ambasciata Americana a Roma di cui Ambasciatore Jack Markell per questo straordinario risultato.è un personaggio fondamentale della nostra storia: “ Valorizzeremo questo documento con una mostra itinerante che lo spieghi e lo faccia apprezzare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

