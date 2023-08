René Mantovani | morto in mare | il tuffo tragico nell' acqua bassa Cosa è successo

Accade nella zona della Feniglia sulla costa sud della provincia di Grosseto. Gravissimi traumi. Secondo le ricostruzioni il ventunenne ha battuto la testa. Ternano, era in vacanza con la famigliaE' morto ieri sera in ospedale a Siena un giovane di 21 anni di Terni,, che sabato scorso si era gravemente infortunato mentre stava giocando in acqua con gli amici sulla spiaggia della Feniglia all'Argentario (Grosseto). Nella tarda serata di domenica i ...Un ragazzo di appena 21 anni,, di Terni, è morto fra sabato e domenica ad Orbetello, in provincia di Grosseto. A perso la vita appena dopo che si è tuffato in acqua, sulla spiaggia della Feniglia. Una giornata di ...

Dramma all'Argentario: si tuffa dove l'acqua è bassa e si rompe l ... Fanpage.it