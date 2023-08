Regolamento sorteggio spareggi Conference League 2023 2024 | c’è la Fiorentina

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tutto pronto per ildeglidi/24 che si terrà presso la Casa del calcio europeo di Nyon, in Svizzera, oggi, lunedì 7 agosto alle 14:00. Laè pronta a conoscere la propria avversaria, ultimo ostacolo prima della fase a gironi. La viola, ripescata dopo l’esclusione della Juventus, sogna la seconda finale europea consecutiva dopo quella persa contro il West Ham. Sono due i percorsi in questa fase: percorso Campioni e Principale. La viola è in quello principale, dedicato alle squadre che hanno ottenuto la qualificazione con un piazzamento. Qui figurano le 5 già qualificate (inclusa), le 27 vincitrici del terzo turno di qualificazione di(percorso Principale) ...

In conformità ai paragrafi 13.03 e 13.04 del Regolamento della UEFA Champions League 2023/24, l'amministrazione UEFA seleziona i club per il sorteggio degli spareggi in base al ranking rilevato all'in ...In conformità con il paragrafo 13.05 del Regolamento della UEFA Europa League 2023/24, le squadre sono selezionate e sorteggiate in base ai principi stabiliti dal Comitato Competizioni per Club (CCC) ...