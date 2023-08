Regione Campania | la Giunta approva la programmazione diritto studio universitario

Leggi su zon

(Di lunedì 7 agosto 2023) Laregionale dellaha dato oggi il via libera alla pianificazione annuale delle azioni per il sostegno alallonell’anno accademico 2023/2024. La soglia massima dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per poter accedere alle borse diuniversitarie è stata aumentata da €22.700 nell’anno accademico 2022/2023 a €25.500 nell’anno accademico 2023/2024. I finanziamenti per le borse disaranno adeguati secondo le variazioni dell’indice ISTAT. Inoltre, il termine per la presentazione delle richieste di rinnovo dell’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie sulla piattaforma So.Re.Sa. è stato prorogato al 30 settembre 2023. Segui ZON.IT su Google News.