Reggina | le motivazioni del Tar | “Il club avrebbe potuto pagare i debiti entro il 20 giugno”

(Di lunedì 7 agosto 2023) t Il Tar del Lazio ha pubblicato ledella sentenza con la quale ha respinto il ricorso dellacontro l’esclusione dalla Serie B. “Il presupposto (non contestato) per l’iscrizione al campionato era l’adempimento degli obblighi previsti nel C.U. n. 169/Ail termine perentorio valido per tutti gli aspiranti alla partecipazione al campionato, vale a dire il 202023, adempimento possibile ma non eseguito dalla ricorrente, con conseguente irrilevanza della diversa tempistica prevista per i pagamenti dalla sentenza del Tribunale Fallimentare”, scrive il tribunale amministrativo. Nel dettaglio, i giudici amministrativi hanno ritenuto che nel caso specifico “non si pone alcun conflitto, tra le decisioni del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria, che ha assegnato alla ricorrente il termine di ...

I giudici: «La società si è prima adeguata alle norme per partecipare al campionato e dopo averle disattese le ha contestate» ...«Il presupposto (non contestato) per l'iscrizione al campionato era l’adempimento degli obblighi previsti nel C.U. n. 169/A entro il termine perentorio ...