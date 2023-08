Rc Auto | imprese assicurative in crisi | prezzi in aumento del 21%

(Di lunedì 7 agosto 2023) Dopo anni di risultati positivi, il saldo tecnico del lavoro diretto delle compagniedel ramo Rc(differenza tra premi incassati, costi per incidenti e spese di gestione) ha chiuso il 2022 con una perdita pari a 318 milioni di euro. È quanto emerge dalla relazione annuale Ania pubblicata a luglio 2023 e ripresa dall’Osservatorio assicurativo di Segugio.it, secondo il quale la conseguenza di questa perdita è stato un progressivodeida parte delle compagnie. Nel 2022, evidenzia il portale, il ritorno alla normale circolazione ha portato a undel numero di incidenti ed è esploso il costo dei sinistri. Secondo le rilevazioni di Segugio.it si è registrato a luglio un premio medio di 437,6 euro, in crescita del 21% sullo stesso mese dell’anno precedente e del 4% su ...

C'è anche un ennese, Fabio Leone, nel team siciliano che parteciperà il 22 ottobre al Bridgestone World Solar Challenge 2023, competizione tra auto ad energia solare che si svolge in Australia.“Saremo l’unica squadra italiana a partecipare alla competizione e rappresenteremo i colori italiani e in particolare quelli siciliani – dice Fabio Leone, ennese che fa parte del team e che ha già ...