Ranking Atp aggiornato a lunedì 7 agosto | Alcaraz numero uno | Sonego torna in top 40

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ecco ilAtp2023, dopo i tornei del circuito maggiore disputati a Kitzbuhel, Los Cabos e Washington. L’unica novità tra i primi 10 riguarda il sorpasso di Stefanos Tsitsipas, vittorioso in Messico, ai danni di Casper Ruud. Taylor Fritz accorcia ulteriormente le distanze da Jannik Sinner, il quale a sua volta accorcia su Rublev. Perde una posizione Musetti, mentre ne guadagnano due Matteo Berrettini e Lorenzo, rispettivamente38 e 39. Per quanto riguarda gli altri movimenti importanti, spiccano i bestdi Griekspoor ed Evans, finalisti a Washington, e le 30 posizioni guadagnate da Baez e Thiem, finalisti a Kitzbuhel. In caduta libera invece Nick Kyrgios, a un passo dall’uscita dai top 100. Infine, si avvicina al ...

Con questo successo Evans raggiunge per la prima volta in carriera la posizione numero 21 delmigliorando di una tacca il precedente record. Record anche per Griekspoor, ora numero 26 del ...30a servire per il match e per il torneo. Griekspoor prova l'ultimo assalto e riesce quasi ... così, il primo torneo 500 in carriera dopo 1 ora e 39 minuti di finale e guadagna il bestal ...Jaume Munar è il vincitore della 30ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, da quest'anno promossi a Challenger125 (montepremi 145.000). Il 26enne spagnolo (n.91 delmondiale), seconda testa di serie, si è confermato un grande specialista del "rosso" superando per 6 - 4 6 - 1, in un'ora e 34 minuti,...

A 20 anni dal successo di Tim Henman, un britannico torna a vincere l'Atp 500 di Washington. E' il 33enne Daniel Evans vittorioso per 75 63 ...Iga Swiatek è la giocatrice da battere, ma a Montreal gli occhi sono puntati su Wozniacki che ritorna, sulla beniamina canadese Andreescu e sui 43 anni di Venus Williams che non sembra volersi fermare ...