Ranking ATP 7 agosto | Jannik Sinner sempre n 8 del mondo | Musetti in top-20 e Berrettini n 38

(Di lunedì 7 agosto 2023) Una nuova settimana ha inizio e nel tennis degli aggiornamenti ci sono per quanto concerne ilATP. A comandare c’èl’asso nativo di Murcia, Carlos Alcaraz. Il funambolico iberico comanda con 9225 punti a precedere il serbo Novak Djokovic (8795) e il russo Daniil Medvedev (6360). Nella top-5 da segnalare un cambiamento, ovvero il sorpasso di Stefanos Tsitsipas nei confronti di Casper Ruud. Il greco, vincitore a Los Cabos (Messico), ha guadagnato i punti per far sua la quarta posizione della classifica mondiale, scavalcando il norvegese (n.5). Stabile, invece, la posizione di. L’altoatesino, che ha deciso di allenarsi in questo periodo in vista dei Masters1000 di Toronto e di Cincinnati e soprattutto degli US Open, èn.8 del, insidiato ...

Con questo successo Evans raggiunge per la prima volta in carriera la posizione numero 21 delmigliorando di una tacca il precedente record. Record anche per Griekspoor, ora numero 26 del ...30a servire per il match e per il torneo. Griekspoor prova l'ultimo assalto e riesce quasi ... così, il primo torneo 500 in carriera dopo 1 ora e 39 minuti di finale e guadagna il bestal ...Jaume Munar è il vincitore della 30ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, da quest'anno promossi a Challenger125 (montepremi 145.000). Il 26enne spagnolo (n.91 delmondiale), seconda testa di serie, si è confermato un grande specialista del "rosso" superando per 6 - 4 6 - 1, in un'ora e 34 minuti,...

