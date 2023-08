(Di lunedì 7 agosto 2023) Il numero di registrazioni disegna, neldi quest'anno, una diminuzione congiunturale del 3,7%, con gli unici comparti in controtendenza sono l'industria in senso ...

Il numero di registrazioni diimprese segna, nel secondo trimestre di quest'anno, una diminuzione congiunturale del 3,7%, con gli unici comparti in controtendenza sono l'industria in senso stretto (+2,7%) e il commercio, che ...... laddove necessario, all'acquisto di. Una stampante rotta o un pc vecchioil lavoro, invece, la tecnologia all'avanguardia migliora l'efficienza e riduce i tempi di consegna. L'......tragico vagoneprocedendo quasi a passo d'uomo: i finestrini sono gremiti di gente che ha saputo, che vuol vedere. Molti occhi si riempiono di lacrime. () Mario Doplicher Giorni"Vie...

Rallentano le nuove imprese nel secondo trimestre, -3,7% La Prealpina

Il numero di registrazioni di nuove imprese segna, nel secondo trimestre di quest'anno, una diminuzione congiunturale del 3,7%, con gli unici comparti in controtendenza sono l'industria in senso ...Tassello cruciale del Piano rifiuti della Capitale è il termovalorizzatore, il cui bando di gara era previsto per i primi di agosto: «La gara per la realizzazione del termovalorizzatore non è stata ...