Ragazze interrotte | la storia vera che ha ispirato il film

(Di lunedì 7 agosto 2023) Laalla base delè quella di Susanna Kaysen, scrittrice dell’omonimo best-seller del 1993 in cui racconta le sue esperienze di giovane donna in un ospedale psichiatrico americano negli anni Sessanta, dopo la diagnosi di disturbo borderline di personalità. Durante la stesura del romanzo Far Afield, Kaysen ha iniziato a ricordare i suoi quasi due anni di permanenza al McLean Hospital, in cui entrò dopo un tentativo di suicidio. Con l’aiuto di un avvocato ha ottenuto la sua cartella clinica dall’ospedale, sulla base della quale ha scritto il libro di cui, nel 1999, è stato realizzato un adattamento cinematografico diretto da James Mangold e interpretato da Winona Ryder e Angelina Jolie. Il titolo del libro di memorie è un riferimento al dipinto di Johannes Vermeer ...

