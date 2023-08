Ragazze interrotte | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di lunedì 7 agosto 2023)con Susanna che, prima di essere rilasciata il giorno dopo, va a trovare Lisa, che è legata a un letto. Le due si riconciliano e Lisa ribadisce di non essere in realtà senza cuore. Si lasciano in buoni rapporti e Susanna saluta tutti, scusandosi con Georgina per quanto scritto su di lei nel suo diario; Georgina accetta le scuse e abbraccia Susanna. Susanna lascia ufficialmente Claymoore. Nell’ultimo atto di, tornata in ospedale, Susanna si dedica alla pittura e alla scrittura e collabora con la terapia, che prevede sedute regolari con la dottoressa Sonia Wick, psicologa capo dell’ospedale. Prima che Susanna venga dimessa, Lisa viene arrestata e riportata a Claymoore. Una notte ruba il diario di Susanna e legge alcune delle annotazioni a Georgina e Polly nei ...