Ragazza ucraina massacrata e stuprata sulla spiaggia di Rimini | c’è l’identikit dell’aggressore

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 7 agosto 2023) Unadi 20 anni originaria dell’e residente aè stata aggredita sabato notte intorno alle 4 ina Rivazzurra di. È stata soccorsa poco prima dell’alba da un vigilante che ha chiamato il 118. La giovane vittima, soccorsa intorno alle 4.30 tra le cabine del Bagno 118, ha raccontato ai soccorritori: “Mi ha violentato e dopo mi ha riempito di botte”. Portata in ospedale in stato di choc, i medici le hanno riscontrato una frattura alla clavicola e una al volto ed è stato necessario sedarla non prima che la 21enne avesse puntato il dito contro un nordafricano. La 21enneha lesioni alle testa e una clavicola fratturataè sempre più ostaggio delle bande criminali, spesso composte da immigrati. Nelle stess ore si è registrata ...