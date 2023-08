Raccontare l’autismo sui social | “Parlarne tutti i giorni | non solo durante la giornata mondiale” | l’esempio di Mariarosaria Canzano

(Di lunedì 7 agosto 2023)attraverso i. Questo il percorso che ha deciso di intraprendere, con 63.2mila follower su Instagram e poco più di 7.7mila su TikTok. “Docente scuola primaria, pedagogista professionale, assistentee, scrittrice. Mamma Autismo”, scrive nelle biografie pubblicate sul web. Qui, infatti, documenta la propria vita accanto a Laura, la figlia che soffre del disturbo d’autismo. Da prendere l’ascensore da sola o semplicemente parlare davanti alla telecamera, quotidianamenteutilizza iper documentare i piccoli-grandi passi della figlia. Lo scorso 28 luglio,è intervenuta via Instagram story per replicare a chi avrebbe offeso Laura. “A questa sottospecie di ...

... "Marina Viola ha una capacità stupefacente dile cose ... Io e Dan abbiamo tre figli: Luca, con la sindrome di Down,'... Io e Dan abbiamo tre figli: Luca, con la sindrome di Down,...Vogliamotre storie vere, che sono la migliore ... che sono la migliore testimonianza degli obiettivi che si pone'... ma riceve una serie di diagnosi sbagliate, tra cui quella di. ......e la lotta per la salute mentale ( Inner Journey , ... Si rinnova anche'appuntamento con'ormai storica sezione ... Lì la fotografia si è fatta interprete diretto, ha potutoun ...