‘Qui staremo benissimo’ | concluse le riprese del film con Asia Argento

(Di lunedì 7 agosto 2023)è ildi Renato Giordano conprodotto da Giallo Limone Movie, Saba Produzioni e Green Onions Entertaiment in collaborazione con Rai Cinema. LedelconLa pellicola prodotta in Italia, (genere drammatico e commedia) diretto da Renato Giordano è stata girata nella bellissima Campania precisamente a Sant’Agata dei Goti e a Benevento, leora sono terminate. Sinossi ufficiale ‘Nel Sannio, terra di storia e vigneti, Sofia e Alessio, malgrado la loro “diversità”, si innamorano. I due sono profondamente diversi, ma in fondo uguali, esseri umani in continua lotta tra ciò che sono e ciò che vorrebbero essere. A renderli più ...