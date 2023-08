Questioni legali a Fiumicino | il Sindaco fa chiarezza su Porto | demanio e tributi

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 agosto 2023)– “Per trasparenza e coerenza ho voluto riassumere l’azione e i provvedimenti assunti su alcune delleche in questi giorni occupano la nostra amministrazione e coinvolgono direttamente la cittadinanza, così da chiarire un modus operandi che vuol coinvolgere seguendo un’azione improntata allatà e alla pianificazione per il territorio”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa a firma deldiMario Baccini. La Corte dei Conti e la“La Corte dei Conti – spiega il– è ormai impegnata intensamente a. La recente condanna dellae la condanna dell’exper le consulenze ...