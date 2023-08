Quartieri Spagnoli | rapina un turista fermato un 18enne

(Di lunedì 7 agosto 2023) Falchi della Squadra Mobile arrestano giovaneperaggravata ai danni di unneiLo scorso venerdì pomeriggio, i Falchi della Squadra Mobile sono intervenuti in piazzetta Trinità degliper la segnalazione di unaai danni di un; all’arrivo degli agenti, la vittima li ha avvicinati e raccontato che, poco prima, un ragazzo l’aveva avvicinata e che, dopo averla minacciata con una pistola, le aveva sottratto l’orologio. Poco dopo, i poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato in via Paolo Emilio Imbriani il presunto autore del reato; pertanto la vittima si è recata presso gli uffici di polizia e, dopo aver visionato un album fotografico ritraente le effigi di alcuni ...

Napoli, fermato 18enne per rapina aggravata a turista nei Quartieri Spagnoli ilmattino.it

