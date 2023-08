Quanto costa la vita a Parigi | dal superemercato alle case e agli Hotel | ci sono sorprese

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 7 agosto 2023) Sognate di andare in vacanza a? O addirittura state pensando di trasferirvi? Ecco cosa dovete sapere sui costi dellaè una delle città più romantiche e affascinanti in assoluto. La capitale francese è in ogni momento preda di milioni di turisti, che arrivano da ogni parte del mondo per godersi le meraviglie che cida vedere. Dalla Tour EiffelChamps Elysée, passando per l’Arc de Triomphe, Montmartre, il Louvre e via dicendo.in media la– Ilovetrading.itSenza dimenticare il cibo, con la baguette, il croissant e il pan au chocolat chedei veri e propri simboli della cultura francese erinomati in tutto il mondo. Non ci siete mai stati e ...