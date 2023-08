Quanto costa la Via della Seta all’Italia? Report Farnesina

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il valore simbolico del memorandum d’intesa tra Italia e Cina sulla Via, che peraltro non è vincolante, è “comunque un costo per l’Italia”, che l’anno prossimo sarà presidente di turno del G7, “che avrà molto a che fare con la questione cinese”. Èsi legge nel rapporto “Geoeconomia e sicurezza – implicazioni e scelte per l’Italia” realizzato da Aspen Institute Italia, Cespi (Centro Studi di Politica Internazionale), Ecfr (European Council on Foreign Relations), Iai (Istituto Affari Internazionali) e Ispi (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) all’interno del progetto di “Comunità italiana di Politica Estera”, promosso dal ministero degli Affari esteri ecooperazione internazionale e portato avanti dai principali centri studi italiani su temi relativi a specifiche problematiche di ...