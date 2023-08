Psg-Verratti | Luis Enrique si oppone alla cessione

Ilstava intavolando la cessione di Marco, che aveva ricevuto richieste importanti dall'Arabia Saudita, ma Luis Enrique ha bloccato tutto Ilstava intavolando la cessione di Marco ...Marcoverso il no definitivo all'Arabia Saudita: anche Luis Enrique vuole il giocatore alCome sottolineato da Alfredo Pedullà, Marcosarebbe orientato verso il no all'Arabia Saudita, per un'offerta che non soddisfa neanche le richieste delper il giocatore. Una situazione ...Commenta per primo Nonostante sia fortemente corteggiato dall'Arabia Saudita, il centrocampista della nazionale italiana Marcopotrebbe disputare la sua dodicesima stagione al. Secondo l'Equipe , il calciatore comincerà ad allenarsi questo lunedì con la squadra, una settimana prima dell'inizio del campionato. Il ...

Verratti in stand-by: il Psg aspetta offerte più alte, ma Luis Enrique conta su di lui La Gazzetta dello Sport

Il Psg sarebbe alle prese con il rebus Verratti: l'ago della bilancia potrebbe risultare Luis Enrique, che avrebbe tracciato la strada da seguire ...Lo strano caso del centrocampista azzurro, capitano nell'ultima amichevole estiva e nel mirino dei club sauditi. Il club parigino spera di incassare dalla sua vendita almeno 50 milioni, ma alla fine p ...