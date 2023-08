PSG | ufficiale l’arrivo di Gonçalo Ramos

Commenta per primo Goncalo Ramos è ufficialmente un nuovo attaccante del. Il portoghese classe 2001 è un nuovo giocatore del club parigino: prestito per un anno, riscatto obbligatorio a 65 milioni più 15 di bonus per il cartellino, Ottavo acquisto dei francesi, dopo ......al. Ma la carriera del fuoriclasse argentino proseguirà nella Mls, il campionato statunitense, all'Inter Miami. Lo ha annunciato lui stesso e il 16 luglio c'è stata la presentazionein ......al. Ma la carriera del fuoriclasse argentino proseguirà nella Mls, il campionato statunitense, all'Inter Miami. Lo ha annunciato lui stesso e il 16 luglio c'è stata la presentazionein ...

Il Paris Saint-Germain dà il benvenuto al bomber portoghese Gonçalo Ramos, prelevato dal Benfica per circa 80 milioni di euro.Quella di Kylian Mbappé è nota e non sembra poter avere una soluzione nel breve periodo: quella di Neymar potrebbe svoltare a breve. Secondo "L'Equipe" il brasiliano avrebbe chiesto ufficialmente di ...