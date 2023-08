Psg | L’Equipe | “Neymar ha chiesto di essere ceduto questo mese di agosto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 agosto 2023) Estate senza pace per il Paris Saint-Germain, che alle prese con il caso Mbappé rischia ora di trovarsi con un’altra gatta da pelare. Secondo quanto riferiscesulla home page del suo sito internet, anchehaufficialmente di. In particolare l’attaccante brasiliano domenica ha informato la sua dirigenza che vuole lasciare il club della capitale quest’estate. E dire che pur non essendo mai entrato nel cuore dei tifosi, fino a qualche settimana faaveva sempre dichiarato di voler restare in Francia, dove aveva ancora cinque anni di contratto. SportFace.