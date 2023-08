Circa 20 persone sono state uccise in un sospettojihadista in Burkina Faso. Lo hanno reso noto oggi all'Afp fonti della sicurezza e locali. Nell'avvenuto ieri nella regione del centro - est vicino al confine con il Togo sono rimaste uccise "circa 20 persone, per lo più commercianti", ha precisato una fonte della sicurezza. Un ...Uno dei loro argomenti preferiti dopo il'indebolimento' della squadra azzurra, causato ... trotterellando a debita distanza dalla preda prima di sferrare il suofulmineo e mortale, ...di Gionata Borin Il ministro Guido Crosetto denuncia undossieraggio nei suoi confronti da parte di un finanziere applicato alla Procura nazionale antimafia, parlando di unal governo Meloni. Sarà l'inchiesta della procura di Perugia, ...

Presunto attacco jihadista in Burkina Faso, almeno 20 morti Agenzia ANSA

Circa 20 persone sono state uccise in un sospetto attacco jihadista in Burkina Faso. Lo hanno reso noto oggi all'Afp fonti della sicurezza e locali. (ANSA) ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...