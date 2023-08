Preparati | Europa | il trumpismo sta tornando Il corsivo di Edward Lucas

(Di lunedì 7 agosto 2023) Per tre decenni dopo il 1991, gli europei hanno trascurato le minacce di Russia e Cina, risparmiato sulla difesa e dato per scontati gli Stati Uniti. Ora spendono di più per la difesa, temono la Russia e si preoccupano della Cina. Ma non hanno ancora compreso appieno la loro dipendenza dagli Stati Uniti e i pericoli che essa comporta. Erano imal primo mandato di Donald Trump. Stanno adottando lo stesso approccio speranzoso nei confronti di quella che, secondo i mercati delle scommesse, è una possibilità su tre che venga rieletto nel 2024 e, cosa forse più importante, nei confronti della marea di opinioni che sta cavalcando. Molti a Washington, non solo i sostenitori di Trump, pensano che gli Stati Uniti siano eccessivamente impegnati e che dovrebbero lasciare l’Ucraina agli europei, concentrandosi sulla Cina. È vero, la prima presidenza Trump non è stata il ...

... la nazione ospitante [e abbiamo vinto], quindi portate i campioni d'. Perché no Sembra che sia giusto. Noi' Troverò un piano. Non escluderci contro l'Inghilterra. Saremo'. Probabili ...In Italia, il dato è al 39%, arrivando al primo posto in, cui seguono l'Austria (29%), il ... Per essereall'eventualità di un allontanamento o di uno smarrimento è necessario ......nazionali e internazionali che inseriscono domenica 3 nel loro menù uno o più piatticon ... la festa che fa impazzire i giovani di tutta(venerdì 8, biglietti su TicketOne); sabato dj ...

Pnrr, Della Vedova (+Europa): Ministro Fitto, bisognava arrivare un ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Se Putin decidesse di mettere alla prova la determinazione occidentale come risponderebbero gli Usa con il tycoon alla Casa Bianca Con la forza militare o con una telefonata al Cremlino Non lo sappi ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 ago - Le Borse europee si preparano a un avvio di settimana cauto dopo i dati in chiaroscuro sul mercato del lavoro americano e in vista della pubblicazione ...