Preghiera del mattino del 7 Agosto 2023 | “Accompagnami per la via”

... nella quale ha anche espresso la sua preoccupazione e il suo dolore per i migrantiNord dell'... E sullasilenziosa di Fatima: 'Ho pregato per la pace ma non faccio pubblicità'. 'La Chiesa ......dove la Madonna aveva fatto una richiesta per pregare per la fine della guerra (e siamo in guerra in questo momento purtroppo) di aver un rinnovo da parteSanto Padre, pubblicamente di...Ecco qui di seguito una nostra sintesi delle rispostePapa. A chi gli chiedeva perch non ha pronunciato laalla Madonna durante la vista al santuario di Fatima, ha detto: "Ho pregato la ...

Viaggio Apostolico in Portogallo: Preghiera del Santo Rosario con i giovani ammalati La Santa Sede

Sul volo di ritorno da Lisbona Papa Francesco risponde alle domande dei giornalisti: suicidi giovanili, guerra in Ucraina, migranti, prossimi viaggi in agenda e la lotta agli abusi sui minori i temi d ...La conferenza stampa sul volo per Roma dopo la Gmg di Lisbona: «La mia salute va bene, mi preoccupo per la tragedia dei migranti, il Mediterraneo è un cimitero» ...